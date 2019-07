Article marketing italiano: i vantaggi

Le aziende che vogliono farsi pubblicità hanno a disposizione due strumenti: i comunicati stampa e l’Article Marketing Italiano per acquisire maggiore autorevolezza e ottenere visibilità sui portali di article marketing, realizzando articoli che sono direttamente o indirettamente collegati al prodotto o servizio proposto. In questo modo possono non solo pubblicizzare il loro business, ma anche generare traffico verso il sito, migliorando la posizione sui motori di ricerca, in primis su Google.

Creare articoli per l’article marketing italiano significa promuoversi online con una nuova forma di pubblicità a basso costo, ma soprattutto fare link popularity. A questo punto il dubbio che tanti si pongono è: qual è la differenza tra ufficio stampa e article marketing? Vediamolo in breve.

Article marketing italiano: le differenze con il comunicato stampa tradizionale

Sicuramente entrambe le tecniche di digital marketing, sia l’article marketing sia il comunicato stampa tradizionale sono considerate come faccia della stessa medaglia, dato che l’obiettivo è lo stesso: ottenere link di qualità dai portali di Article Marketing Italiano e fare link popularity per migliorare il posizionamento organico del sito. A cambiare è, però, lo strumento utilizzato ovvero l’ufficio stampa crea comunicati stampa e l’agenzia web articoli per l’article marketing. Vediamo qui le differenze:

Comunicato stampa: è un testo ufficiale, con taglio giornalistico che racconta una determinata notizia e dà risalto a informazioni istituzionali, usando soprattutto materiale multimediale. La giornalista non chiede compensi per la pubblicazione del testo, ma tutto avviene sulla base dell’alta qualità dei contenuti e della relazione tra azienda e redazione. Si tratta, infine, di uno strumento su cui l’aspetto informativo prevale rispetto a quello commerciale e promozionale.

Articolo per l’article marketing italiano: rispetto al comunicato stampa, l’article marketing prevede la realizzazione di contenuti dal taglio pubblicitario e le aziende usano tali testi per promuovere prodotti, servizi o eventi. In particolare i contenuti realizzati per l’attività di article marketing non contengono una vera e propria notizia, ma si tratta di materiale paragonabile al publiredazionale che viene pubblicato a pagamento dai siti web o sui siti di article marketing gratis. Solitamente il tariffario dei siti varia a seconda del settore e dell’influenza e importanza del sito pubblicato e anche la tecnica di scrittura cambia rispetto a quella del comunicato stampa.

Article marketing italiano: i vantaggi

Grazie alla realizzazione di contenuti informativi e promozionali allo stesso tempo pubblicati sui portali di article marketing italiano le aziende possono creare una relazione migliore con il cliente, che si identifica con il brand e gli dà la sua fiducia.

Per questo, nella maggior parte dei casi, a scrivere gli articoli di article marketing sono copywriter professionisti o addetti al web marketing con grandi capacità comunicative e persuasive, unite alla passione per il settore.

Tra i vantaggi dell’article marketing c’è anche, rispetto al tradizionale comunicato stampa, la possibilità di influenzare il posizionamento del sito dato che il contenuto sarà valido anche e soprattutto a fini di marketing.

Il bravo copywriter che scrive per i siti di article marketing italiano sa unire le specifiche dei prodotti e le loro caratteristiche all’uso delle keyword, per catturare l’attenzione sia del pubblico sia dei motori di ricerca.

Conclusioni

Realizzare un contenuto per l’article marketing italiano o un comunicato stampa sono due attività simili ma anche molto diverse tra loro, dato che cambia radicalmente lo stile, la tecnica di scrittura e gli obiettivi del contenuto.

Lo ricordiamo, il comunicato stampa avrà un obiettivo informativo e il testo per l’article marketing un obiettivo promozionale e pubblicitario.

Il risultato che, però, entrambe le tecniche di comunicazione e marketing devono raggiungere è ottenere l’attenzione del cliente, portandolo a visitare il sito aziendale e compiere l’azione desiderata.