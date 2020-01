Regionali Calabria 2020: i candidati e le liste

Sono quattro i candidati che si sfideranno alle elezioni regionali in Calabria. Dopo un lungo valzer di ipotesi, come data del voto si è optato per domenica 26 gennaio2020 con tanto di accorpamento la consultazione che si terrà in Emilia Romagna per una sorta di election day.

Scaduti i termini per la presentazione delle liste, si sono sciolti tutti i nodi relativi alla scelta dei vari candidati che si sono intrecciati anche con le vicende giudiziarie recenti (le centinaia di arresti nel vibonese) e quelle di qualche mese fa che hanno coinvolto Mario Oliverio, con il governatore che alla fine ha annunciato il suo passo indietro rinunciando a una nuova candidatura.

Il Partito Democratico dopo aver sperato di strappare un accordo con il Movimento 5 Stelle nonostante il flop del voto in Umbria, ha deciso di puntare sull’imprenditore Pippo Callipo, mentre i grillini hanno scelto docente universitario Francesco Aiello che ha avuto il via libera dalla piattaforma Rousseau.

Anche il centrodestra proprio all’ultimo ha evitato una clamorosa spaccatura: la coalizione ha indicato come propria candidata Jole Santellivisto il veto della Lega che ha sbarrato la strada al forzista Mario Occhiuto, con il sindaco di Cosenza dopo una esplicita richiesta di Silvio Berlusconi ha rinunciato a correre per conto proprio.

Il quarto candidato è il civico Carlo Tansi, mentre visto l’avvicinarsi sempre più della data del voto non è più possibile a norma di legge realizzare e diffondere dei sondaggi elettorali.

Nel 2014 le elezioni regionali in Calabria si sono tenute in data 23 novembre. L’attuale legislatura quindi ha visto scadere il suo mandato ad autunno inoltrato, ma alla fine si è deciso di posticipare il voto.

Le elezioni in Calabria si devono tenere all’interno di una forchetta elettorale che parte dal 24 novembre e arriva fino al 26 gennaio 2020, con il governatore Mario Oliveiro che alla fine ha optato per l’ultimo giorno possibile.

In Calabria quindi si voterà domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 07.00 fino alle 23.00, con il voto che sarà accorpato alle regionali in Emilia Romagna per una sorta di election day che potrebbe essere decisivo anche per capire quale possa essere il futuro del governo giallorosso.

Per votare occorre recarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso di validità e in buono stato, tale da permettere l’identificazione della persona.

I candidati

Chiusi i termini per la presentazione delle candidature e delle liste, in queste elezioni regionali in Calabria saranno quattro gli aspiranti governatori che si sfideranno il prossimo 26 gennaio. Ecco chi sono e da quali partiti o liste saranno appoggiati.

Francesco Aiello – Movimento 5 Stelle, Calabria Civica

– Filippo Callipo – Partito Democratico, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria

– Jole Santelli – Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Santelli Presidente, Casa delle Libertà

– Caro Tansi – Tesoro Calabria, Calabria Libera, Calabria Pulita

Prima di essere travolto dalle recenti vicende giudiziarie, Mario Oliveriosembrava essere certo di correre per un secondo mandato. Il governatore aveva in mente di presentarsi appoggiato dal Partito Socialista e da liste civiche, salvo poi fare un passo indietro ricompattando così la coalizione.

Sospiro di sollievo per un Partito Democratico che, dopo aver vagliato diversi profili civici, alla fine ha scelto di puntare sull’imprenditore Pippo Callipo che sarà appoggiato da due liste oltre a quella dei dem.

Il “re del tonno” era un nome gradito anche al Movimento 5 Stelle visto che veniva dato in pole in caso di una alleanza, come quella stipulata senza troppo successo in Umbria, con il centrosinistra.

Luigi Di Maio però è fermamente deciso a non replicare più il patto, tanto che i pentastellati hanno indicato come proprio candidato il docente universitario Francesco Aiello, che ha ricevuto il via libera definitivo da Rousseau con il 53% dei voti favorevoli, con i grillini che per la prima volta avranno il sostegno anche di una lista civica.

Nel centrodestra è stata evitata la spaccatura: la candidata sarà la deputata di Forza Italia Jole Santelli, visto il veto perentorio posto dalla Lega su Mario Occhiuto che era la prima scelta degli azzurri.

Il sindaco di Cosenza non sembrava però disposto a farsi da parte: per evitare la rottura Silvio Berlusconi ha scritto una lettera al primo cittadino invitandolo a tornare sui suoi passi, convincendo così Occhiuto a ritirare la sua candidatura.

Ci sarà anche una sorta di un terzo polo, a carattere civico, che si è dato come obiettivo quello di raccogliere i vari sconenti sia del centrodestra che del centrosinistra: Carlo Tansi, ex capo della Protezione Civile Calabrese, sarà così alla guida di ben tre liste.

Lo scorso 28 dicembre è scaduto il termine per la presentazione delle liste a supporto degli aspiranti governatori, con la definizione anche dei candidati in corsa per un posto in Consiglio regionale.

Francesco Aiello

Movimento 5 Stelle

Circoscrizione Nord (Cosenza): Vittorio Bruno, Guglielmo Minervino, Rossella Gallo, Davide Tavernise, Valentina Pastena, Manlio Caligiuri, Gianluca Paldino, Carmela Cirullo, Rosa Bevilacqua.

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): Iolanda Nausica Scalese, Francesco Mardente, Chiara Giardino, Dariush Assadi, Alessia Bausone, Giuseppe Tropeano, Umberto Militare, Vittorio Oliveto.

Circoscrizione Sud (Reggio): Maria Laface, Antonino Scappatura, Armando Quattrone, Domenico Augliera, Riccardo Barbucci, Cosimo Romeo, Natale Costantino.

Calabria Civica

Circoscrizione Nord (Cosenza): Francesco Aiello; Nicholas Rinaldi; Luca delle Cave; Giovanni Bonacci; Angela Rizzo; Francesco Romano; Tiziana Garofalo; Francesco Luca levriero; Gianfranco Tocci.

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Vibo, Crotone): Luigi Antonio Stranieri; Giusymanuela Cicciarello; Giovanni Pizzimenti; Antonio Maida; Carmela Squillace; Francesco Afflitto; Francesco Valenzise; Paola Morace.

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria): Amilcare Mollica, Jacopo Rizzo, Giovanni Barillà, Daniele Caccamo, Natale Bianchi, Antonella Italiano.

Pippo Callipo

Partito Democratico

Circoscrizione Nord (Cosenza): Maria Saladino, Domenico Bevacqua, Luciano Di Leone, Giuseppe Giudiceandrea, Carlo Guccione, Pietro Lecce, Ferdinando Nocito, Gianluca Succurro, Aldo Zagarese.

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): Carolina Girasole, Angela Robbe, Sergio Arena, Gianluca Cuda, Fabio Guerriero, Raffaele Mammoliti, Libero Notatarangelo, Luigi Tassone.

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria): Nicola Irto, Luigi Barbera, Domenico Battaglia, Giovanni Nucera, Cosima Pacifici, Nensi Spatari, Andrea Tripodi.

Io Resto in Calabria

Circoscrizione Nord (Cosenza): Arturo Crispino, Felice D’Alessandro, Graziano Di Natale, Francesco Madeo, Franco Mundo, Franco Ernesto Rubino, Norina Scorza, Vincenzo Tamburi, Pietro Tarasi.

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): Domenico Consoli, Salvatore De Luca, Mario De Onofrio, Danilo Ferrara, Innocenza Giannuzzi, Antonio Lo Schiavo, Francesco Muraca, Francesco Pitaro.

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria): Michele Albanese, Marcello Anastasi, Fortunato Attinà, Angelo Carchidi, Mariangela Cozza, Maria Giurato, Antonio Malara.

Democratici e Progressisti

Circoscrizione Nord (Cosenza): Lucia Papaianni, Giuseppe Aieta, Pasquale Audia, Francesco Civitelli, Sergio Filippo, Luigi Guglielmelli, Gilberto Raffo, Sergio Stumpo, Domenico Brunetti.

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo): Flora Sculco, Elisabeth Sacco, Michele Mirabello, Domenico Gallelli, Gino Murgi, Daniele Menniti, Tiziana De Nardo, Mario Rizzo.

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria): Flora Sculco, Antonio Andrea Billari, Antonino Crea, Michele Galimi, Luigi Vincenzo Giugno, Teresa Labate, Salvatore Sabatino.

Jole Santelli

Jole Santelli Presidente

Circoscrizione Nord (Cosenza): Rosaria Succurro, Carlo Cesareo, Pierluigi Caputo, Loredana Pastore, Pasqualina Straface, Franco Sergio, Mauro D’Acri, Jose Maria Caligiuri, Barbara Mele.

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): Titina Carolina Caruso, Romano Pasquale Mazza, Luigi Muraca, Tranquillo Paradiso, Vincenzo Pasqua, Vito Pitaro, Gianluca Tassone, Sergio Torromino.

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria): Lucia Caccamo, Enrico Ligato, Pietro Fallanca, Bruno Bagnato, Giuseppe Mattiani, Giuseppe Pinto, Rosario Macrì.

Lega

Circoscrizione Nord (Cosenza): Ida Bozzo, Alfio Baffa, Leo Battaglia, Mario Carrelli, Gregorio Iannotta, Pietro Santo Molinaro, Luigi Novello, Alessandro Perrone, Osvaldo Piacentini.

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): Caterina Galanzè, Antonio Chiefalo, Nicola Daniele, Salvatore Gaetano, Giuseppe Macrì, Filippo Mancuso, Antonio Piserà, Pietro Raso.

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria): Francesco Macrì, Tilde Minasi, Caterina Capponi, Franco Recupero, Giuseppe Pirrotta, Roy Biasi, Renato Bellofiore.

Forza Italia

Circoscrizione Nord (Cosenza): Gianluca Gallo, Antonio De Caprio, Luigi De Rose, Basilio Ferrari, Maurizio Nicolai, Antonio Russo, Carmelo Salerno, Michelangelo Spataro, Yole Sposato.

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): Ernesto Calabretta, Antonio Daffinà, Francesco De Sarro, Rosario Lostumbo, Pietro Matacera, Maria Grazia Pianura, Frank Mario Santacroce, Domenico Tallini.

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria): Giovanni Aruzzolo, Anna Bellantoni, Domenico Giannetta, Candeloro Imbalzano, Giuseppe Pedà, Giuseppe Raffa, Giuseppe Francesco Romeo.

Fratelli d’Italia

Collegio Calabria Nord (Cosenza): Enrico De Caro, Giuditta De Santis, Enrico Granata, Pasquale Guaglianone, Antonio Lopez, Gioacchino Lorelli, Ernesto Madeo, Luca Morrone, Ernesto Rapani.

Collegio Calabria Centro (Catanzaro, Vibo, Crotone): Rosario Aversa, Raffaele Fimiano, Filippo Pietropaolo, Maurizio Conforto, Bruno Rosi, Fausto De Angelis, Maria Adele Bottaro, Amedeo Nicolazzi.

Collegio Calabria Sud (Reggio Calabria): Orlando Fazzolari; Marco Cascarano; Domenico Creazzo; Alessandra Maria Polimeno; Raffaele Sainato; Giuseppe Neri; Demetrio Marino.

UdC

Circoscrizione Nord (Cosenza): Giuseppe Graziano, Antono Arci, Emira Ciodaro, Antonio De Luca, Mario Ferraro, Ignazio Iacone, Eugenio Salerno, Rosalino Cerra, Antonio Gerace.

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): Mario Magno, Marco Martino, Carmelo Nocera, Carmela Proietto, Saverio Russo, Salvatore Scumaci, Giancarlo Tiani, Tonino Scalzo.

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria): Giuseppe Gelardi, Riccardo Occhipinti, Nicola Paris, Carmen Regina Pegna, Sebastiano Primerano, Roberto Giuseppe Vizzari, Pierpaolo Zavettieri.

Casa della Libertà

Circoscrizione Nord (Cosenza): Giuseppe Gentile, Giovanni Brandi Cordasco Salmena, Antonietta Giuseppina D’Angelis, Mariolino Nicola Fava, Rocco Giusta, Franco Greco, Enrico Francesco Monaco, Carlo Salvo, Roberto Senise.

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): Francesco De Nisi, Alfonso Grillo, Sinibaldo Esposito, Vanessa Taverna, Mariolina Tropea, Luigi Filippelli, Laura Paletta, Vittorio Davoli.

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria): Salvatore Cirillo, Giacomo Pietro Crinò; Maria Carmela Digiacco, Antonino Parrello, Stefano Princi, Francesco Rispoli, Francesco Surace.

Carlo Tansi

Tesoro Calabria

Circoscrizione Nord (Cosenza): Carlo Tansi, Graziella Colamaria, Alessandro Garritano, Giovanni Martucci, Francesco Morrone, Sandro Pezzi, Peppino Pignataro, Rosa Principe, Patrizio Zicarelli.

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): Claudio Carallo, Giuseppe Gigliotti, Raffaele Grasso, Giusi Militano, Antonio Maria Mirante, Maria Bruna Pelaggi, Nicola Rombolà, Vincenzo Voce

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria): Rita Antonia De Lorenzo, Giuseppe Gervasi, Ettore Lacopo, Antonio Ruoppolo, Luigi Scaramuzzino, Pietro Sergi, Filippo Francesco Surace.

Calabria Libera

Circoscrizione Nord (Cosenza): Eugenio Alfano, Loredana Barillaro, Domenico Esaltato, Vittorio Emanuele, Vincenzo D’Acunzo, Nicola Mondelli, Alessandra Reda, Adolfo Antonio Rogano, Michele Zicarelli.

Calabria Pulita

Circoscrizione Nord (Cosenza): Nicola Baldo, Maria Barone, Nicola Daniele, Rosalina Ferma, Franco Angelo Gencarelli, Giuseppe Nato, Mario Farina, Eugenio Provenzano, Giovanni Turano.