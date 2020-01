Sci alpino, la tripletta di Curtoni, Bassino e Brignone a Bansko

L’Italia ha monopolizzato il podio della discesa libera di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Le azzurre hanno letteralmente giganteggiato sul pendio bulgaro e hanno dominato la gara: Elena Curtoni ha vinto per la prima volta nel massimo circuito itinerante, Marta Bassino ha concluso in seconda posizione, Federica Brignone ha completato la festa con la terza posizione. La nostra Nazionale ha piazzato la tripletta per la quarta volta nella storia e certifica una stagione davvero da record.