Trump pronto ad annunciare il suo piano di pace

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che renderà pubblico il suo piano di pace per il Medio Oriente oggi, martedì 28 gennaio, un piano che – ha detto – “può essere l’occasione del secolo”.

Trump ha ricevuto ieri nello studio Ovale il Premier israeliano Benyamin Netanyahu, affermando che a suo giudizio piacerà anche al leader dell’opposizione Benny Gantz. E ritiene che dovrebbe piacere anche ai palestinesi, di cui spera alla fine di avere l’appoggio.

Il piano – di cui i media hanno svelato alcuni dettagli – nelle scorse ore è stato infatti duramente criticato dall’Autorità nazionale palestinese (Anp) che ha minacciato di uscire dagli Accordi di Oslo (raggiunti nel 1993, culminati nella storica stratta di mano tra l’allora Premier israeliano Ytzhak Rabin e il leader dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina Yasser Arafat).



Il portavoce del Presidente Abu Mazen, Nabil Abu Rudeina citato dalla Wafa, ha fatto sapere: “L’accordo del secolo” (come Trump lo ha definito) non passerà senza l’approvazione del nostro popolo palestinese. La leadership studierà tutte le opzioni, incluso il destino dell’Anp”.