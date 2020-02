Coronavirus, 114mila dollari per la famiglia del medico cinese scomparso ieri

Li Wenliang, il medico di 34 anni morto ieri che per primo lanciò inascoltato l’allarme sul coronavirus, sarà “compensato” dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un indennizzo totale di oltre 800.000 yuan (circa 114.000 dollari) per il funerale e le altre spese. Lo riporta l’agenzia Xinhua, secondo cui l’Ufficio comunale per le risorse umane e la previdenza sociale di Wuhan verificherà anche il pagamento della pensione per i suoi parenti a norma di legge.