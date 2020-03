Egitto. Avvocato: “Zaky trasferito in carcere massima sicurezza”

Patrick Zaky, l’attivista per i diritti umani e ricercatore in Studi di genere, ha lasciato oggi il carcere di Mansoura, per essere trasferito in un nuovo carcere, alla vigilia dell’udienza sulla carcerazione cautelare quindicinale. Lo ha confermato all’agenzia Dire Hoda Nasrallah, uno dei legali dello studente. “È stato portato via stamattina – ha detto Nasrallah – nel carcere di Tora”. La prigione di Tora, al Cairo, è celebre per ospitare anche i detenuti politici in regime di massima sicurezza ed è nota per abusi e violazioni dei diritti a partire dal 2013, l’anno dell’arrivo al potere del presidente Abdel Fattah Al-Sisi. Dall’arresto del ricercatore iscritto al master dell’Università di Bologna, l’8 febbraio, questo è già il terzo trasferimento.