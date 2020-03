Coronavirus, Protezione Civile:”i contagiati salgono a 70.075. 3651 in più di ieri

La conferenza odierna della Protezione Civile ha visto il ritorno di Angelo Borrelli, che dopo aver accusato una leggera influenza è tornato a dettare nuovamente i dati giornalieri legati all’emergenza coronavirus. I contagiati nelle ultime 24 ore sono 3651, per un totale di 70.075, mentre i guariti in più rispetto a ieri sono 1334, per un totale di 12.284. Diminuiscono leggermente i morti giornalieri che oggi hanno toccato quota 889, per un totale di 12.384.

I numeri odierni della Protezione Civile.

-Contagi in 24 ore: 3651

-Contagi totali: 70.075