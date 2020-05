Riassunto: Dedagroup Stealth rileva Zedonk MILANO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Dedagroup Stealth, la società tecnologica dietro oltre il 60% dei più famosi marchi italiani della moda a livello globale, ha rilevato Zedonk, la società cui si affidano più di 650 piccole imprese nel settore della moda. Finora, i marchi più piccoli e le startup non avevano accesso a una soluzione individuale e integrata […]

Nasce Sistemaitalia.it, polo di piccole e medie imprese italiane di elevata qualità per competere con le multinazionali sulle grandi commesse internazionali MILANO--(BUSINESS WIRE)--Una piattaforma che supporta le imprese eccellenti italiane piccole e medie a fare sistema per accedere insieme alle grandi opportunità di business internazionali: questa l’idea alla base di Sistema Italia, il progetto nato da un’idea di Uberto Canaccini, imprenditore e CEO di CEG Elettronica, recentemente riconosciuto da Forbes tra i primi 100 manager di […]

JUST ed Emsland Group, impresa alimentare europea, si associano per scalare la presenza di JUST Egg a base vegetale SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--JUST (Eat JUST, Inc.), azienda che applica scienza e tecnologia di punta per creare alimenti più salutari e sostenibili, ha annunciato oggi di avere stretto una partnership per espandere la sua capacità di lavorazione delle proteine con Emsland Group, leader mondiale nella fabbricazione di materie prime dai vegetali. Questa partnership offrirà la scala […]

REPLY: Gartner posiziona Reply tra i leader nel Magic Quadrant per i servizi di implemetazione in ambito CRM e customer experience TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Gartner, società internazionale leader nella consulenza strategica e nella ricerca nel campo dell’information technology, ha posizionato Reply tra i leader nel rapporto Magic Quadrant per i servizi di implementazione in ambito CRM e Customer Experience (CX) a livello globale. Il rapporto, che ha analizzato 16 fornitori di servizi in ambito CRM e CX, […]