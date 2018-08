Mateo Kovacic passa ufficialmente dal Real Madrid al Chelsea, con la formula di prestito. Ad annunciare l’arrivo del centrocampista croato è stata proprio la società londinese tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Il giocatore, classe 94, ha la possibilità di far bene anche in Premier League, con i Blues che stanno facendo degli investimenti importanti per questa stagione e il Real Madrid che invece perde un altro giocatore importante tra le sue fila.