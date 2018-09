Champions League, Valencia-Juventus: le formazioni ufficiali del match

Tutto pronto per l’inizio di un altra serata di Champions e vista quella di ieri non si può far altro che aspettare ancora una volta un grande spettacolo in campo, con una serie di partite e confronti interessanti. Tra tutte le curiosità non può certo non spiccare quella di vedere Cristiano Ronaldo debuttare in Champions con la maglia bianconera, dopo aver vinto la coppa dalle grandi orecchie per tre anni consecutivi con il Real Madrid.

Ronaldo è pronto a fare subito sul serio e già da stasera avrà certamente voglia di fare più di Messi, che nel debutto in Champions contro il Psv ha già realizzato una tripletta, portandosi avanti nella momentanea classifica dei marcatori europei, motivo per cui il portoghese non starà certo a guardare l’argentino allontanarsi. Ecco le formazioni di questa sera nel match tra Valencia e Juventus.

Valencia (4-4-2): Neto; Vezo, Murillo, Paulista, Gayà; Soler, Wass, Parejo, Guedes; Rodrigo, Batshuayi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.