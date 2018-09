Liga, grande impresa per il Leganes: una vittoria in rimonta contro il Barcellona

I blaugrana escono con zero punti in un match ricco di sorprese

Una sconfitta disastrosa per il Barcellona di Messi in casa del Leganes, con i blaugrana che sembravano avere il controllo della partita e successivamente hanno avuto un calo di concentrazione che è stato pagato nel peggior modo possibile, ovvero con il risultato finale che ha decisamente condannato la squadra ospite.

Il Barcellona era passato inizialmente in vantaggio con una prodezza di Coutinho nata da un assist di Messi al 12′. Sembrava che tutto dovesse andare come già pronosticato nel copione, ma al 52′ la rede di El Zhar ha rimesso in gioco i padroni di casa, che solamente un minuto dopo trovano addirittura il gol del sorpasso con Oscar.

Un match che ha visto l’impresa del Leganes contro un Barcellona nettamente superiore sulla carta se analizziamo le capacità dei singoli, ma che oggi non è stato assolutamente all’altezza della situazione in una partita che sembrava dovesse avere un finale scontato e non uno a sorpresa.