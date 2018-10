Manchester United, Mourinho a rischio esonero se sbaglia la gara di questa sera: le aperture dei giornali inglesi

Il Manchester United è stato protagonista di un inizio di stagione che non è stato assolutamente all’altezza delle aspettative, con la panchina di José Mourinho sempre più traballante dopo ogni partita. Quella di stasera potrebbe essere una partita decisiva per lo Special One, che contro il Valencia ha l’obbligo di portare a casa il risultato se non vuole andare incontro ad eventuali rischi.

A peggiorare la situazione del portoghese è il rapporto con Pogba e altri giocatori all’interno dello spogliatoio dei Red Devils, ormai spaccato in due dalle varie incomprensioni che si sono consumate nelle ultime gare, dove i risultati avrebbero dovuto avere esiti nettamente diversi. “Toxic United” titola il Daily Express. Il Guardian dedica la spalla a Mourinho e le sue parole in conferenza stampa, nella quale spiega come alcuni giocatori: “tengano di più alla maglia degli altri”. “Non sarò esonerato” titola il Mirror. “Mad Utd” è il gioco di parole del Sun fra “mad” (matto) e “Man”, inteso come abbreviazione di Manchester.