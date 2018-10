Roma, Di Francesco rilancia Kluivert in vista del match di questa sera

Tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, con la Roma che dopo la grande vittoria nel derby con la Lazio deve subito concentrarsi in Europa, dove l’esordio non è stato certamente dei migliori. La formazione è ancora da definire, ma sembrerebbe che il tecnico Di Francesco abbia intenzione di dare un altra possibilità al giovane Kluivert.

Il giocatore dovrebbe essere titolare insieme a Under e Dzeko, ma ancora restano forti dubbi sul resto della formazione, poiché il derby con la Lazio ha sfiancato diversi giocatori e Di Francesco dovrà essere in grado di vedere chi si trova nella condizione fisica ideale per poter affrontare la gara.