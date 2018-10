Risultati Serie A, il Milan sbanca a San Siro con Higuain e Bonaventura: la Lazio allontana la crisi contro la Fiorentina

Una grande giornata di Serie A quella di oggi, che ha visto il Milan trionfare a San Siro con un netto 3-1, arrivato con una splendida doppietta di Gonzalo Higuain e la successiva rete del solito Jack Bonaventura. La Lazio invece è riuscita a scacciare momentaneamente la crisi, dopo le ultime due sconfitte in campionato contro la Roma e in Europa League con l’Eintracht Francoforte. La squadra di Inzaghi allieva leggermente la pressione in attesa delle prossime gare. Ecco i risultati della giornata di oggi in attesa di Napoli-Sassuolo e Spal-Inter.

Genoa-Parma 1-3

Atalanta-Sampdoria 0-1

Lazio-Fiorentina 1-0

Milan-Chievo 3-1