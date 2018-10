Le peggiori difese d’Europa, Frosinone e Fulham messe malissimo

Sappiamo benissimo che per realizzare grandi gol ogni squadra ha bisogno di grandi attaccanti, ma oltre a segnare bisogna anche proteggere la propria porta. In questo caso abbiamo selezionato le peggiori difese dei principali 5 campionati europei, con un risultato finale che non dice nulla di buono per Serie A e Premier League, poiché proprio qui troviamo le due difese peggiori d’Europa fino a questo momento della stagione.

Serie A: Frosinone, 21 gol in 8 partite

Premier League: Fulham, 21 gol in 8 partite

Liga: Huesca, 18 gol in 8 partite

Ligue 1: Guingamp, 18 gol in 9 partite

Bundesliga, Norimberga 16 gol in 7 partite