Milan, obiettivo centrocampista per gennaio: ecco i nomi dei maggiori candidati

Sembrerebbe che il Milan stia attraversando un piccolo momento di ripresa dopo l’inizio in salita per quanto riguarda questa nuova stagione, ma è evidente che alla squadra di Gattuso manchi ancora qualcosa per poter raggiungere una certa continuità nei risultati. Non a caso Leonardo e Maldini avrebbero selezionato una lista di giocatori per migliorare il centrocampo.

Tale lista è composta tra quattro nomi e alla fine la società dovrà scegliere quello più adatto alle caratteristiche che richiede il centrocampo di Gattuso. In questi giorni si sarebbe parlato molto di Paquetà, Ramsey, Rabiot e Barella. Nomi importanti che potrebbero rappresentare una svolta importante nel reparto del Milan, ma resta da vedere se almeno uno di questi nomi sbarcherà a Milano a partire dal prossimo calciomercato invernale