Chelsea, Sarri elogia Mourinho: “Ci vorrebbe più rispetto nei suoi confronti”

Maurizio Sarri, alla vigilia del big match tra Chelsea e Manchester United, che andrà in scena nella giornata di domani, ha parlato nella conferenza stampa del valore di un tecnico come José Mourinho, che ultimamente non sta portando a casa grandissimi risultati ma che merita comunque rispetto per la carriera vincente e ricca di successi.

Il portoghese non ha molte chance per convincere la società del suo progetto vincente, motivo per cui proprio la gara contro il Chelsea potrebbe essere fatale in caso di disfatta. Maurizio Sarri ha dimostrato di essere a conoscenza di questa situazione e anche della voglia di rivalsa dei Red Devils. Proprio per questo il match di domani si preannuncia avvincente, con il tecnico italiano che ha elogiato José Mourinho, ribadendo che uno come lui merita rispetto: “Le critiche rivolte a Mourinho? Stiamo parlando di un allenatore che ha vinto tutto. Quindi penso che tutti debbano rispettarlo. E’ un grande allenatore, uno dei migliori al mondo. Le tensioni tra lui e Conte? Non so quali problemi ci fossero, sul campo ci può essere un po’ di nervosismo, in quel momento si può dire qualsiasi cosa. Penso che Conte rispetti Mourinho e viceversa”.