Calciomercato, il Barcellona punta sulla Serie A: Piatek e Cancelo i nomi più gettonati

In questi giorni non si parla d’altro dell’interesse del Barcellona per Piatek, attaccante che fino ad adesso ha stupito tutti per le sue reti e che non a caso si trova al comando della classifica dei capocannonieri della Serie A. L’attaccante del Genoa ha colpito molti club europei che adesso sono sulle sue tracce, ma in pole si trovano certamente i blaugrana.

Nelle ultime ore il nome di Piatek non è stato l’unico ad echeggiare all’interno della società spagnola, che sarebbe interessata anche a Joao Cancelo, terzino della Juventus, che sta dimostrando un enorme valore all’interno del club bianconero, diventando ufficialmente uno dei pupilli di Massimiliano Allegri.