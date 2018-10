Manchester United, Shaw pronto per la Juventus: “Dobbiamo vincere!”

Manca poco al match di Champions League tra Manchester United e Juventus, con entrambe le squadre che arrivano da due pareggi in Premier e in Serie A. La voglia di riscatto da parte di Allegri e Mourinho e molto alta, specialmente per lo Special One che ultimamente non se la passa benissimo con i Red Devils.

Potrebbe essere anche un match in cui i presidenti potrebbero trattare l’eventuale ritorno di Paul Pogba. Il tecnico portoghese inoltre sembrerebbe non essere più in sintonia con il centrocampista campione del mondo, ma la voglia di collaborare verso lo stesso obiettivo ancora regge e Luke Shaw, difensore dei Red Devils sente adosso tutta la responsabilità per la gara contro la Juventus: “Adesso abbiamo una partita molto importante su cui dobbiamo concentrarci e dobbiamo vincere perché è importante vincere le partite casalinghe in Champions League. Quindi dobbiamo prendere i lati positivi del secondo tempo contro il Chelsea e andare avanti”.