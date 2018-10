Serie A, il Napoli si salva sul finale: Mertens permette ai suoi di pareggiare con la Roma

Una gara molto interessante quella del posticipo domenicale di questa settimana di Serie A, con Napoli e Roma che dopo la settimana di Champions sono scese in campo una contro l’altra. I giallorossi sono passati inizialmente in vantaggio grazie alla rete di El Sharaawy, nata da una disattenzione difensiva della squadra di Ancelotti.

I giallorossi sono riusciti a gestire il vantaggio per gran parte della gara, ma proprio al 90′ Dries Mertens è riuscito a rimettere in equilibrio la gara, salvando definitivamente il Napoli da una sconfitta che ormai era data per certa. Il match è terminato con il risultato di 1-1, ma vista la gara i gol sarebbero potuti essere di più.