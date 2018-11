Milan, Higuain torna ad allenarsi con il gruppo: contro la Juventus sarà presente

Nel mare di cattive notizie con cui il Milan ha fatto rientro da Siviglia, con un elenco di infortunati e acciaccati davvero lungo, ecco la buona notizia in vista della sfida di domenica sera con la Juventus a San Siro. Gonzalo Higuain, che ha saltato la sfida col Betis dopo il colpo alla schiena rimediato contro l’Udinese, si è allenato regolarmente con il gruppo di giocatori che non sono scesi in campo in Europa League. Un segnale importante: il Pipita ci sarà contro la Juventus, Gattuso può tirare un sospiro di sollievo. Lo riporta SportMediaset.