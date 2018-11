Inter, Candreva: “Anche se abbiamo fatto un passo falso siamo sempre forti”

Ai microfoni di ‘Inter TV’, l’esterno offensivo dell’Inter Antonio Candreva ha parlato del momento della squadra nerazzurra: “Il ko di Bergamo non cancella nulla, eravamo forti prima e lo siamo ancora oggi. Un passo falso che non ci aspettavamo, anche se conoscevamo il valore dei nostri avversari. Ma nessun dramma, testa alle prossime partite che saranno difficili. Il Frosinone? Sarà una gara dura come sempre. La storia ci insegna che ci complichiamo la vita nelle partite teoricamente più semplici, per cui dovremo affrontare l’impegno come fosse un match contro una big. Poi spazio al Tottenham: lì metteremo la faccia dell’Inter, come abbiamo fatto sempre. Vestiamo una maglia gloriosa. Il nostro percorso in Champions finora è stato giusto, ma mancano ancora due partite per qualificarci”.