Fabregas: “Se Hazard lascerà il Chelsea, sarà solo per il Real Madrid”

Intervistato da Cadena Ser, Cesc Fabregas ha parlato del futuro dell’ex compagno di squadra Ednen Hazard: “Non so cosa farà, ma so che gli piace il Real Madrid e se dovesse lasciare Londra sarà solo per trasferirsi a Madrid. Sta bene al Chelsea, anche la sua famiglia è felice. È il capitano della squadra e dorà prendere una decisione, soprattutto se non dovesse prolungare il contratto. Ha 28 anni ed è il momento giusto per partire, ma è una decisione personale. Di sicuro non ci sarà una lotta con il Chelsea per andar via dal club. È casa sua”.