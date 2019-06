Emre Can, su Twitter i complimenti al Liverpool. E i tifosi lo sfottono

Emre Can, centrocampista tedesco della Juventus, attraverso Twitter ha voluto fare i complimenti alla sua ex squadra, il Liverpool, per la vittoria della Champions League. Questo il post del giocatore bianconero: “Congratulazioni, sono orgoglioso di voi ragazzi, soprattutto di mister Klopp”. Il messaggio di auguri di Emre Can, però, è stato commentato con ironia da diversi tifosi dei “Reds”, che hanno preso in giro il tedesco scrivendo che grazie alla sua partenza l’anno scorso hanno potuto acquistare Fabinho. Anche i “Te la sei persa” si sono sprecati.