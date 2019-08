Roma, summit col fratello di Higuain. Mariano Diaz alternativa a Schick

Nella giornata di ieri, scrive il ‘Corriere di Roma’, c’è stato un incontro tra la dirigenza della Roma e il fratello-manager di Gonzalo Higuain in un albergo a pochi chilometri da Trigoria. La società capitolina sta provando a convincere il Pipita ad accettare l’offerta giallorossa perché per Fonseca e Petrachi serve un calciatore del suo livello per sostituire Edin Dzeko, prossimo al trasferimento all’Inter.

In piedi anche i contatti per Mariano Diaz, ma l’attaccante in uscita dal Real Madrid – si legge – sarebbe eventualmente il sostituto di Patrick Schick, attaccante ceco che in questi giorni sta valutando un paio di offerte, su tutte quella dal Borussia Dortmund.