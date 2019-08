Fiorentina, idea dall’Inghilterra. Piace Fred del Manchester United

Dalle pagine odierne de La Nazione arriva un’idea nuova per il centrocampo della Fiorentina, che continua a puntare in grande per il proprio calciomercato. Secondo quanto scritto dal quotidiano, infatti, i viola ora avrebbero messo nel mirino Fred, centrocampista che il Manchester United acquistò appena un’estate fa per la cifra di 60 milioni di euro. Un’operazione sostanzialmente molto difficile, ma che potrebbe persino prendere piede. La Fiorentina avrebbe messo sul piatto un’offerta da 20 milioni complessivi (16 di parte fissa e 4 di bonus) più un diritto per la rivendita futura del 30% qualora in futuro i viola lo vendessero a più di 20 milioni.