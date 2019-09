Durante l’ultima sessione di mercato, Federico Chiesa, talento della Fiorentina, è stato a lungo corteggiato dalla Juventus, ma il cambio di proprietà in casa viola ha messo un freno al possibile trasferimento del figlio d’arte. Come riporta La Gazzetta dello Sport però, la Juventus non perde di vista l’esterno della Fiorentina: il feeling con il giocatore è rimasto intatto, ed al termine di questo campionato Paratici è pronto a tornare alla carica.