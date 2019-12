Non ci sono italiani nell’undici ideale del decennio stilato da France Football. La prestigiosa rivista francese, che ogni anno assegna con una giuria di prime firme in tutto il mondo il Pallone d’Oro, ha redatto la formazione ideale di questo decennio che sta per finire. Ed è senza giocatori italiani, senza Buffon, Chiellini e Bonucci in particolare.

La formazione di France Football: Casillas; Lahm, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo; Modric, Xavi, Iniesta; Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi