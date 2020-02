Sci, superG Sochi: Brignone prim davanti a Goggia: terza la svizzera Joana Haehlen

Ancora una strepitosa prestazione delle azzurre dello sci con una doppietta nel superG di cdm di Sochi: Federica Brignone vince in 1.25.33, e Sofia Goggia è seconda in 1.25.53. Terza la svizzera Joana Haehlen.

Brignone, con un recupero eccezionale dopo un errore, ha raggiunto la 14 /a vittoria in carriera, la quarta stagionale oltre ad altri cinque podi. La 29 enne valdostana, dopo quattro gare su sette in calendario, passa in testa anche alla classifica generale di superG con 186 punti mentre è già al comando di quelle di gigante e di combinata. In più – assente a Sochi la campionessa Usa Mikaela Shiffrin – Brignone è sempre più sola con 955 punti al secondo posto nella classifica generale di coppa del mondo guidata dalla statunitense con 1.225. Salgono così a 27 i podi azzurri in questa stagione di cdm e ben 20 conquistati dalle ragazze.