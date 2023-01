Cs Ass.ne Cammino con invito, se possibile, alla diffusione

“Perché le celebrazioni abbiano valore la memoria non deve limitarsi soltanto all’indignazione e alla denuncia morale. Affinché la memoria abbia un senso è prima di tutto necessario capire: la memoria storica della shoah non riguarda soltanto il popolo ebraico, ma l’intera umanità. Ancora oggi uomini, donne, bambine e bambini di ogni parte del mondo vivono lo strazio orrendo di stragi, genocidi e guerre in ogni parte del mondo. Ricordare il passato è doveroso, costruire il futuro è necessario, intervenire nel presente è urgente”. Così la Presidente Nazionale di CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le persone, i minorenni e le famiglie, avv. Raffaella Villa, che ribadisce la necessità dell’Associazione di spendersi, come sempre ha fatto, per la tutela dei diritti delle persone vulnerabili, perché ciò che è stato non si dimentichi e non sia mai più.

Cammino si esprime così oggi, 27 gennaio, anniversario della liberazione di Auschiwitz, nel Giorno della Memoria, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005 e, ancor prima, istituito dal Parlamento italiano con la legge n.211 del 20 luglio 2000 “al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. Un richiamo alla memoria collettiva per evitare che accada nuovamente che gli uomini si rendano colpevoli del più atroce e folle crimine contro l’umanità stessa.

CAMMINO guarda al passato con commozione e turbamento affinché il futuro sia costruito sui valori che l’associazione promuove ogni giorno: pace, fratellanza, eguaglianza, libertà e democrazia.

CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie (www.cammino.org) è una Associazione riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense come associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa dal 19 luglio 2013, accreditamento confermato con delibera in data 15 luglio 2016 n. 84. Ha la sua sede in Roma, in Via Palestro 95 ed è presieduta dall’Avv. Raffaella Villa. Svolge attività di informazione, ricerca, formazione e aggiornamento per i propri soci nonché di qualificato stimolo nel rapporto con le Istituzioni a interventi legislativi e proposte di riforme ad esclusiva tutela dei soggetti più