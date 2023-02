CARTA BIANCA A FERNANDA PESSOLANO. Dal 4 febbraio, Quattro appuntamenti con l’arte dei teatrini e dei burattini

“Carta bianca a Fernanda Pessolano” è il titolo che il Teatro Villa Pamphilj ha scelto per i quattro appuntamenti che faranno conoscere in modo approfondito le tante sfaccettature dell’arte di Fernanda Pessolano.

Si parte il 4 febbraio con “Non solo per gioco” il primo dei due workshop dedicati alla costruzione dei teatrini di carta. Un ciclo di quattro incontri (il 4 e 5 febbraio su il teatrino Guignol e l’11 e 12 febbraio su il teatrino diorama) per scoprire il mondo dei giocattoli di carta e in particolare dei teatrini di carta prima giocando e montando cartamodelli a colori della tradizione poi progettando e costruendone uno proprio.

L’11 febbraio alle ore 11,30 andrà in scena Astolfo sulla Luna e in bicicletta, episodio dell’Orlando Furioso con il testo scritto e interpretato da Caterina Acampora, in versione attuale con tanto di cyber bicicletta, con i teatrini/installazioni in miniatura, come quadri di un cartellone per cantastorie, di Fernanda Pessolano.

L’11 febbraio è anche il giorno dell’inaugurazione della mostra “I Burattini della Quarantena” 30 opere che rappresentano un diario, simbolico, sintetico e immaginario, fatto a mano con oggetti e stoffe realizzato dall’artista durante il periodo del lockdown. L’esposizione sarà visitabile fino al 13 marzo 2023.

Fernanda Pessolano. Artista, costumista per la danza contemporanea, crea abiti scultura e piccole e grandi installazioni con carta o altri materiali. Negli ultimi anni ha condotto una ricerca sulla storia dei teatrini di carta, rielaborando antichi teatrini e sperimentandone narrazioni. In ambito sociale conduce regolarmente laboratori artistici con bambini e ragazzi, gruppi integrati e disabilità.

Dal 2004 è presidente e direttore artistico per l’Associazione Ti con Zero, nel 2013 ha fondato la Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza, unica biblioteca in Europa specializzata in bicicletta e ciclismo. Progetta manifestazioni culturali e di promozione della lettura.