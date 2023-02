Nuova Presidenza e Direttivo del Circolo Culturale Fons Gemina

Dopo oltre 10 anni di presidenza Gianni Arena, socio fondatore del Circolo Culturale Fons Gemina di Rapallo, che ha sede sociale presso l’Hotel Miramare, pur rimanendo nel Consiglio Direttivo ha lasciato l’incarico. Il nuovo Presidente eletto è la Dott.ssa Carla Carlini, nota professionista e nutrizionista, Vice presidente il M° Filippo Torre, direttore d’orchestra, da sempre impegnato per lo sviluppo della cultura musicale in Rapallo, consiglieri Prof.ssa Marina Ricci, Dott. Claudio Gramegna, Dott.ssa Nadia Boschini e lo stesso Gianni Arena, il consigliere Gianrenato De Gaetani è il segretario del Circolo.

Dopo il “pienone” dell’incontro svoltosi presso l’Hotel Miramare lo scorso novembre in ricordo del Poeta Ezra Pound, il Circolo ha già in programma per marzo e aprile due significative iniziative culturali di cui daremo prossima informazione.