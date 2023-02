TROPEA, NON C’È PROMOZIONE TURISTICA SENZA ORDINE E LEGALITÀ

La garanzia del rispetto delle regole basilari finalizzate alla fruizione di spazi pubblici, alla regolamentazione dei flussi, alla tutela del decoro urbano, ad una viabilità e mobilità il più possibile ordinate, rappresenta l’altra faccia della medaglia dell’attività di internazionalizzazione della esperienza Tropea strettamente connessa al governo dei flussi e delle presenze turistiche e della qualità dei servizi e della vita dei residenti.

Per il Sindaco Giovanni Macrì ogni sforzo messo in campo, senza l’attività di controllo a 360 gradi del territorio, rischierebbe di essere vanificato.

295 controlli di veicoli, circa 20 mila sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada. 15 veicoli sequestrati per omessa copertura assicurativa; 3 patenti ritirate. 70 verbali in materia di polizia amministrativa per violazione alle norme che disciplinano il commercio, le ordinanze sindacali ed i regolamenti locali. Nell’ambito delle attività di controllo del territorio sono anche stati deferiti alcuni soggetti all’autorità giudiziaria per violazioni costituenti ipotesi di reato. – Sono, questi, alcuni dei numeri e dei risultati registrati nel 2022 dal comando della Polizia Locale che, nei giorni scorsi, in occasione della prima festa regionale della Polizia Locale tenutasi a Reggio Calabria è stato tra i destinatari delle benemerenze ai corpi di polizia locale dei comuni che si sono distinti per meriti particolari durante l’emergenza Covid.

L’attestato di benemerenza alla Polizia Locale del Comune di Tropea, consegnato dal Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, è stato riconosciuto per l’instancabile impegno che il Corpo ha profuso nell’attuare la mole di servizi volti al contrasto della diffusione della pandemia da Covid 19 in tutto il periodo in cui essa ha avuto maggiore incidenza sul piano sanitario e sociale.

In particolare la polizia locale è stata impegnata ad espletare servizi unitamente alle altre forze dell’ordine, riuscendo a superare le difficoltà strettamente connesse ai considerevoli flussi turistici, concorrendo a far sì che la fruibilità del territorio, in concomitanza con l’emergenza sanitaria, avvenisse in regime di sicurezza.

Lo ha fatto attivando oltre 100 posti di controllo su strada, finalizzati a garantire il rispetto delle imposizioni governative e quelle delle Autorità Locali (Sindaco e ASP), assicurando una costante attività di vigilanza sul piano della prevenzione, con puntuale notifica delle prescrizioni di quarantena disposte nei confronti di cittadini residenti o, comunque, in quel periodo dimoranti a Tropea.