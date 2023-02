UN PRESIDENTE CHE VIENE DAL MARE

Pensare alla Costa degli Dei ed all’entroterra del Monte Poro, il litorale ed il cuore di questo importante territorio, non come due realtà separate, ma finalmente come un’unica destinazione turistica, culturale, economica e di sviluppo eco-sostenibile, una grande inclusiva di tutte le risorse paesaggistiche, umane, imprenditoriali ed associative e di tutte le opportunità ed esperienze possibili da far vivere al cittadino temporaneo, 365 giorni l’anno.

È, questa, la sfida bella e strategica su cui dobbiamo sentirci tutti impegnati e che siamo certi potrà essere compiutamente interpretata e portata avanti dal neo eletto Presidente della Provincia di Vibo Valentia, il collega di Zambrone, Corrado L’Andolina.

È quanto dichiara il Primo Cittadino Giovanni Macrì formulando gli auguri di buon lavoro a lui ed alla sua prossima squadra di governo provinciale.

Non è soltanto un fatto simbolico – aggiunge – la circostanza che per la prima volta nella storia dell’ente provinciale, a presiedere la Giunta sarà un amministratore della costa. Siamo persuasi che egli saprà rappresentare e fare da trait-d-union rispetto alle istanze dei piccoli centri e dei borghi che si affacciano sulla costa con quelli che impreziosiscono l’entroterra. Come amministrazione comunale – conclude Macrì – ribadiamo la nostra massima collaborazione per contribuire a rafforzare la reputazione interna ed esterna del vibonese.