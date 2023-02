TREBISACCE: ACQUEDOTTO GIORDOMENICO, VERSO MESSA IN SICUREZZA

Ridurre al minimo ogni possibilità di interruzione o riduzione del servizio idrico dovuto a rotture, perdite e guasti lungo la condotta adduttrice principale. Limitare gli sprechi ed ottimizzare la portata sull’intero territorio comunale. È l’obiettivo che si potrà raggiungere attraverso il ripristino e la messa in sicurezza dell’Acquedotto Giordomenico.

È quanto fa sapere il Sindaco Alex Aurelio informando con l’assessore ai lavori pubblici Claudio Roseto che la Giunta Municipale ha preso atto e dato atto di indirizzo, nei giorni scorsi, del finanziamento di 100 mila euro concesso all’Ente nell’ambito delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’Esecutivo Aurelio ha dato mandato al responsabile dell’area ambiente e territorio per l’adozione di tutti gli atti consequenziali per avviare i lavori.