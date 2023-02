Bilancio molto positivo per la Giornata di Raccolta del Farmaco

Viva soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti del Rotary Club Cosenza Sette Colli per la partecipazione alla 23° Giornata di Raccolta del Farmaco. Nella giornata di Sabato 11 Febbraio, in cui diversi soci del Club hanno prestato la propria opera di volontariato presso la Farmacia Santoro di Cosenza, sono state raccolte 156 confezioni di medicinali, che si uniscono alle oltre 598.000 confezioni raccolte nelle 5.635 farmacie dislocate su tutto il territorio nazionale, per un importo totale stimato in oltre 4,9 milioni di euro. Secondo il Banco Farmaceutico, soggetto promotore dell’iniziativa, questo risultato permetterà di contribuire alla salute di almeno 400.000 persone bisognose di cui si prendono cura 1.982 enti socio-assistenziali in tutta Italia. “Siamo lieti di aver contribuito nel nostro piccolo a un’iniziativa di forte impatto solidale, che ci ha portato ad essere vicini alle persone più bisognose, in perfetto stile rotariano”. Queste le parole di Marcella Giulia Lorenzi, Presidente del Rotary Club Cosenza Sette Colli. “Desidero ringraziare” – ha proseguito la Presidente – “tutti i soci del Club che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, i referenti del Banco Farmaceutico e i titolari della Farmacia Santoro per la completa disponibilità fornitaci, e soprattutto i cosentini per aver dimostrato ancora una volta la propria immensa generosità”.

Per quanto concerne i dati a livello locale, il Banco Farmaceutico Cosenza ha comunicato che nelle 47 farmacie di Cosenza e provincia le confezioni di farmaci raccolte sono state 3.922 per un conto economico di 30.000 euro. Il totale complessivo della Calabria (52 farmacie), dato che integra anche il contributo delle quattro farmacie di Catanzaro (427 confezioni per 4.000 euro) e dell’unica farmacia di Crotone (63 confezioni per 400 euro), è quindi di 4.412 confezioni di medicinali raccolte per un importo complessivo pari a circa 34.400 euro.