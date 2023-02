JAZZ’IN 2023, VOTIAMO TUTTI PER CARIATI-EVENTO NAZIONALE,OPPORTUNITÀ PER BASSO JONIO

Quella di poter ospitare tra le mura della cittadella fortificata bizantina un evento nazionale come Jazz’Inn che vede Cariati tra le 18 destinazioni selezionate in tutti Italia candidate ad essere location ufficiale dell’edizione 2023, è un’opportunità alla quale l’intero territorio deve e può coltivare per promuoversi fuori dai confini regionali. – C’è tempo fino a sabato 4 marzo per fare accedere Cariati alla fase finale.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco invitando tutti a partecipare al sondaggio promosso dalla Fondazione Ampioraggio nell’ambito del progetto L’innovazione fuori dai luoghi comuni.

Dopo le prima fase di valutazione, che ha coinvolto 73 candidati, solo 6 territori potranno accedere alla finale. Saranno scelti all’esito del sondaggio dalla commissione di valutazione che misurerà la capacità di coinvolgimento/attrattività dei territori candidati. Alla fine solo due territori, uno al nord e l’altro al sud, avranno la possibilità di ospitare l’evento nazionale. Cariati ha tutte le carte in regola per essere quella del Sud.

Con l’obiettivo di promuovere l’innovazione come leva per affrontare la crisi economica e sociale, partendo dal basso e oltre i cosiddetti luoghi comuni, la manifestazione Jazz’Inn riunirà per qualche giorno centinaia di persone in un borgo per metterle in condizione di collaborare e condividere conoscenze, tra giornate di lavoro, serate Jazz, eventi culturali e momenti conviviali utili a rafforzare le relazioni. Jazz’Inn fa tappa solo in due sedi e per poter superare anche la seconda fase viene valutato anche un sondaggio Facebook. Per parteciparvi basta aprire il link e selezionare Comune di Cariati (https://bit.ly/3KwYgwf).