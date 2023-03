“Innamorata Fashion Show”, una nuova campagna dalla parte delle donne e della prevenzione

Dalla parte delle donne e della prevenzione, unica vera possibilità di salvezza. Parte con questo scopo una nuova campagna educativa in grado di sensibilizzare sempre più il pubblico femminile sull’importanza di agire tempestivamente in fatto di salute. L’iniziativa, che si svolgerà l’8 marzo presso l’Olgiata Golf Club, si intitola “Innamorata Fashion Show” ed è dedicata all’associazione Libellule Onlus, fondata dalla chirurga oncologa Paola Martinoni, da sempre in prima linea con progetti mirati a restituire fiducia, sicurezza e positività a tutte le donne che purtroppo si sono ritrovate a dover vivere sulla propria pelle la drammaticità di un tumore al seno o all’apparato genitale. Una serata speciale, organizzata da Rotary Club E-Roma Sud Ovest e Roma Olgiata, insieme a Rotaract Club Romano e Roma Olgiata Tevere, condotta dalla show girl Fanny Cadeo che vedrà sfilare in abiti raffinati ed eleganti, messi a disposizione dalla Maison Luigi Borbone, alcune delle donne che hanno vinto la loro battaglia. Solidarietà e salute, un binomio che permetterà di raccogliere fondi finalizzati ad alimentare la ricerca ed affiancare l’attività della Onlus nella propria mission quotidiana al fianco di tutte quelle pazienti che, dopo il periodo di cure difficili e debilitanti, hanno desiderio di tornare giustamente alla propria vita. Ingresso ad inviti. Info per prenotazioni nominative: innamoratafashionshow@gmail.com