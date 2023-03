TROPEA, ECCO DOVE SI VIVE MEGLIO

Una finestra con vista su una rupe a picco sul mare cristallino. È l’immagine del borgo di Tropea quella scelta da stylosophy.it, portale di moda, lifestyle, bellezza, casa viaggi e gossip, per l’approfondimento dal titolo I 5 BORGHI ITALIANI IN CUI GODERSELA. ECCO DOVE SI VIVE MEGLIO.Smart working, incentivi per under 40, luoghi incantati o terme eccezionali. In ognuno dei borghi descritti troveremo almeno una di queste virtù, motivo per cui questi sono i posti in cui, in Italia, ci si gode di più la vita.

Oltre il mare cristallino e le spiagge straordinarie, oltre la bellezza mozzafiato da cartolina dei suoi paesaggi, oltre il relax tipicamente estivo, Tropea – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – viene ormai sempre più percepita, narrata, promossa e suggerita su riviste, blog, tv e canali nazionali, internazionali e di settore (da ultimo il report elaborato da Gate-away.com, il portale immobiliare internazionale dedicato agli stranieri che vogliono comprare casa in Italia, la rivista di mercato immobiliare australiana DOMAIN REVIEW e Vivere il Sud su Il Sole 24 Ore) come una destinazione di qualità della vita e dove comprare casa, un’esperienza distintiva nell’Italia del Sud da vivere e non perdersi in qualsiasi mese dell’anno: da gennaio a dicembre.

Era questa– scandisce – la sfida più ambiziosa che ci eravamo posti all’avvio del nostro mandato politico-amministrativo: riuscire a superare i limiti dell’identificazione come esclusiva località balneare, fruibile in soli e pochi mesi all’anno e letteralmente spenta e deserta per gli altri mesi, con l’appiattimento su un solo target, spesso quello meno competitivo e con la più bassa capacità di spesa e, infine, senza una proposta culturale e identitaria attrattiva.

Questa nuova e sempre più diffusa fotografia dell’esperienza Tropea raccontata ormai sui media nazionali, internazionali e di settore – continua – rappresenta la conferma migliore di un risultato raggiunto insieme agli sforzi ed alla determinazione di tutti i protagonisti del nostro Principato. Ma attenzione – chiosa Macrì – se è vero che per noi resta un punto di non ritorno nelle politiche pubbliche per i turismi, non lo consideriamo un arrivo, ma un nuovo punto di ripartenza per guardare e conquistare oltre.

TROPEA, IL BORGO SUL MARE, TRA I PIÙ BELLI D’ITALIA! È il titolo riservato al Principato. – Il Borgo dei Borghi 2021, Tropea, in Calabria – si legge – è uno di posti più belli in cui potete scegliere di trascorrere del tempo in qualsiasi periodo dell’anno. Uno degli esempi lampanti di cosa offre questo territorio, è la Chiesa di Santa Maria dell’Isola: una chiesa realizzata su una roccia isolata, con vista sul mare e sulla città. Costruita in stile romanico, risale al XII secolo e la sua posizione la rende un’attrazione molto suggestiva per i visitatori. Quella su cui sorge la chiesa è considerata una vera e propria isola, raggiungibile attraverso una scalinata panoramica che parte dal centro storico di Tropea; costituita da una navata unica, con una volta a botte e una serie di archi, anche l’interno della chiesa è molto ricco, adornato da dipinti e decorazioni in stile barocco. Storia, architettura, panorama e bellezza naturale, tutto potete trovare a Tropea, nonché una delle più belle spiagge d’Italia. Questo borgo inoltre – conclude Stylosophy – è uno di quelli collegati in modo migliore rispetto alle altre perle di Calabria. Ora non vi resta solo che scegliere il criterio con cui selezionare il borgo in cui andare ad alzare la qualità della vostra vita ed il grosso è fatto.