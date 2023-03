BAMBINI PROTAGONISTI FESTA ALBERO

Sollecitare, sensibilizzare e promuovere ogni giorno educazione civica, qualità della vita, tutela della salute, dell’identità e dell’ambiente rappresentano per le istituzioni locali dovere e funzione tra le più delicate e le sole che possono davvero lasciare il segno nelle nostre comunità, soprattutto nelle nuove generazioni

È quanto ha dichiarato il Sindaco Umberto Mazza in occasione della Festa dell’Albero co-organizzata insieme a Legambiente, ospitata oggi (lunedì 20 marzo) nell’Istituto Comprensivo B. Bennardo.

Protagonisti della bella e divertente iniziativa di formazione, educazione civica di promozione della eco-sostenibilità sono stati i bambini della scuola dell’infanzia che insieme ai volontari hanno piantato un albero di ulivo nel cortile della scuola.

Siamo orgogliosi di aver contribuito – spiega il Primo Cittadino – a questa speciale edizione della storica campagna Pianta un amico che ha visto Legambiente impegnata con eventi analoghi in 16 regioni, nelle quale vengono messi a dimora cinquemila alberi e arbusti insieme a migliaia di volontari, studenti, cittadini, associazioni, comuni ed enti territoriali.

L’albero di ulivo scelto dall’Amministrazione Comunale e piantato oggi nel nostro comune dai bambini – continua il Primo Cittadino – e non è solo un piccolo gesto per combattere gli effetti della crisi climatica; esso rappresenta anche un simbolo di pace, di speranza e di rinascita e prosperità contro tutte le guerre e – scandisce Mazza – anche un inno alla nostra identità agroalimentare che dovremmo tutelare e promuovere tutti sempre di più e meglio di quanti non facciamo.

Oltre alla presenza del corpo docenti, della Dirigente Cinzia D’Amico e della vicaria Vittoria De Luca, del presidente del Nicola Abbruzzese, alla manifestazione son intervenuti il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cropalati Gianluca Perrone ed i sindaci di Cropalati Luigi Lettieri e di Paludi Stefano Graziano.

Nel corso dell’iniziativa, al Sindaco è stato consegnato da Legambiente l’attestato di Comune Rifiuti Free 2021, tra i riconoscimenti più importanti confermati da Caloveto nella cornice del suo consolidato impegno sulla eco-sostenibilità e sulla differenziata.

Ringraziamo Legambiente – ha aggiunto – per averci scelto come tappa per questa riuscitissima Giornata dell’Albero ed i docenti del Comprensivo B. Bennardo per la capacità organizzativa e di coinvolgimento in un percorso – ha concluso Mazza – di ribadita, virtuosa e proficua sinergia pedagogica scuola-istituzione pubblica e chiesa.