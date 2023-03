La delegazione regionale di FERPI Triveneto, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, ha una nuova delegata. È la professionista veronese Ada Sinigalia che guiderà la delegazione di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il triennio 2023-2026.

La nomina è avvenuta al termine dell’assemblea dei soci tenutasi a Mestre che ha eletto il Comitato regionale composto da Matteo Baldan, Irene D’Agati, Federica Lago e Anna Romanin. Ada Sinigalia, già presente nel comitato precedente, subentra a Filippo Nani, eletto presidente nazionale lo scorso gennaio.

Filippo Nani, presente all’assemblea, ha sottolineato «Le delegazioni di FERPI sono il cuore pulsante della nostra Federazione. È sui territori che si sperimenta il valore di essere comunità e di condividere lo spirito di appartenenza ad una storica associazione come la nostra. L’esperienza di delegato Nordest è stata per me fondamentale per costruire in questi anni un progetto e una idea di Ferpi nuova e al passo con i tempi. E in questa nuova Federazione il ruolo delle delegazioni rimarrà sempre centrale per realizzare quel progetto per il quale siamo stati eletti. Al nuovo Comitato e ai soci della delegazione vanno gli auguri di buon lavoro miei e del Consiglio nazionale di FERPI».

A sua volta, la nuova delegata, Ada Sinigalia, ha evidenziato: «La delegazione FERPI del Triveneto è una delle realtà più vivaci e attive della nostra associazione grazie anche all’impegno del precedente comitato e dei soci. In questi anni abbiamo fatto nascere e crescere InspiringPR, manifestazione che si svolgerà a Venezia il prossimo 6 maggio, giunta alla nona edizione e fiore all’occhiello di FERPI. Abbiamo altresì sviluppato altre iniziative come i CafFERPI, interviste online a esponenti del mondo della comunicazione, imprenditori e artisti e pubblicato un libro a più mani sulla comunicazione in stato di crisi e sulla ripartenza dopo la pandemia, edito da Franco Angeli e scaricabile gratuitamente».

«Partendo da queste premesse nei prossimi anni ci impegneremo a incrementare la reputazione di FERPI sul territorio con lo sviluppo di iniziative e incontri con i soci anche per allargare la base associativa. Oggi il nostro settore si è arricchito di nuove figure professionali con cui dialogare e coinvolgere in progetti innovativi. Vogliamo continuare a produrre cultura della comunicazione per gli associati, per i professionisti ma anche per, e insieme, a tutte le realtà pubbliche e private che la ritengono importante e strategica».

Ada Sinigalia, socia Professionista entrata in FERPI nel 2004, è consulente in comunicazione e relazioni con i media oltre che docente per enti di formazione e imprese. È laureata in giurisprudenza e ha conseguito nel 2001 il master in Relazioni Pubbliche all’Istituto Superiore di Comunicazione di Milano. Negli anni si è specializzata nella comunicazione in ambito economico e agroalimentare, supportando imprese, organizzazioni e agenzie di comunicazione con progetti di relazioni pubbliche e attività di ufficio stampa. È giornalista e collabora da anni con le riviste Terra e Vita e L’Informatore zootecnico della casa editrice Edagricole.

La affiancano nel rinnovato consiglio direttivo di FERPI Triveneto:

Matteo Baldan (Udine): laurea in D.A.M.S., un master in Comunicazione Pubblica e uno in Scrittura Professionale. È socio professionista FERPI dal 2019 e dal 2021 si occupa dell’immagine coordinata dell’evento InspiringPR. Dopo esperienze professionali in agenzie di Relazioni Pubbliche e di Comunicazione e Marketing, attualmente si occupa della comunicazione istituzionale nella pubblica amministrazione ideando e promuovendo gli strumenti per campagne istituzionali di cui spesso cura, oltre al copy, anche l’aspetto grafico.

Irene D’Agati (Vicenza): laurea magistrale in Editoria e giornalismo. Ha lavorato sia in azienda che in agenzia nel campo del Digital&Inbound Marketing e della Comunicazione.

Da libera professionista affianca imprese, istituti ed enti di formazione con consulenze, docenze ed eventi. Si è specializzata in Management della Transizione Ecologica con EIIS – European Institute of Innovation for Sustainability. In FERPI dal 2019, da allora è nel team di InspiringPR, Festival delle Relazioni Pubbliche, dove si occupa di scouting e relazioni con gli speaker.

Federica Lago (Vicenza): socia professionista FERPI dal 2016, master in Marketing e Comunicazione d’Impresa, ha lavorato per alcuni anni in un importante centro media per poi dedicarsi alla libera professione. Si occupa di strategie di comunicazione, ufficio stampa, media relations ed eventi, con un focus specifico nella comunicazione istituzionale e nel food&wine. Da alcuni anni attiva nell’organizzazione di InspiringPR, all’interno della squadra organizzativa si dedica all’ufficio stampa dell’evento.

Anna Romanin (Udine): giornalista pubblicista, laureata in Lettere e attivamente impegnata nel sociale, si occupa da oltre 25 anni di comunicazione, ufficio stampa ed eventi sia per agenzie che come consulente di aziende. In FERPI dal 2017 e già nel precedente Direttivo Triveneto, è nel team organizzativo di InspiringPR. Attualmente è pr & press officer di Piovan Group multinazionale con headquarter in provincia di Venezia.

________

FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana – rappresenta da oltre 50 anni in Italia i professionisti della Comunicazione e delle Relazioni Pubbliche, persone che ogni giorno ne fanno un mestiere e un tema di ricerca, studio e insegnamento. FERPI dal 1970 è impegnata per valorizzare la professione dei comunicatori presso i pubblici di riferimento, supportare la crescita professionale dei soci e non solo con qualificati percorsi di formazione, offrire un aggiornamento costante sulle mutazioni in atto grazie anche al confronto internazionale, promuovere la cultura della sostenibilità, partecipare attivamente al dibattito pubblico intorno alle policy del lavoro, della società civile, della democrazia.