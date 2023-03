La cantautrice romana Chiara Sorbo presenta i primi singoli “Donna”

“Donna” ed “Il silenzio del mare” sono i primi due lavori discografici di Chiara Sorbo, la cantautrice romana dalla voce jazz e dall’animo fortemente Blues, firmato Terre Sommerse.

Il giorno 1 aprile 2023 alle ore 21:30 presso il noto Acustico Club di Roma, sito in via Ennio Quirino Visconti, 61/A, si terrà un concerto che vedrà Chiara Sorbo esibirsi con l’etichetta discografica Terre Sommerse, in un contesto decisamente acustico, dove verranno presentati i suoi primi singoli!

In tutta la sua carriera artistica ha collaborato con il Maestro Morricone, Fabio Concato, Vittorio Nocenzi del Banco Mutuo Soccorso, con la big Band del Maestro Corvini ed è fondatrice non solo del progetto Blues elegant e jazz, ma anche di due gruppi dedicati a Pino Daniele e Lucio Battisti.

Tutto questo e molto altro, hanno reso la sua, una figura artistica complessa e dalle forti dinamiche interpretative e piacevolmente contaminate.

“Donna” è un brano sulla violenza nei confronti delle donne ed è realizzato da Chiara Sorbo autrice e voce, mentre alle tastiere vediamo Pierluigi Campili, al basso, drums machine Marco Vannozzi. e alle chitarre Stefano Frollano.

L’arrangiamento e la produzione musicale sono sempre di Marco Vannozzi.

“Il silenzio del mare” è un brano sempre realizzato da Chiara Sorbo autrice e voce, dove troviamo alle tastiere e drums machine Andrea Rongioletti, al basso Marco Vannozzi, a cui si deve anche l’arrangiamento e la produzione musicale.

Ma senza dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo il 1 aprile presso l’ Acustico Club direzione artistica di Lorenzo Salvatore ad ascoltare dal vivo, le note uniche ed irripetibili di Chiara Sorbo, un’artista unica ed irripetibile nel suo genere!