IL KING’S DI JESOLO ELETTO MIGLIORE LOCALE D’ITALIA AI DANCE MUSIC AWARDS

Domenica 22 marzo si è svolta a Villa Renoir a Milano la cerimonia di premiazione di “Dance Music Awards”, l’ambito concorso nazionale dedicato alla musica e al mondo della nightlife italiana. Tra i dieci locali finalisti provenienti da varie regioni l’unico Veneto è stato il King’s Club di Jesolo, nel Veneziano, che è stato eletto vincitore assoluto di categoria, conquistando il primo posto e ottenendo così il trofeo di Miglior Summer Club Italiano dell’anno 2022.

Ma non solo. Infatti, Riccardo Checchin, l’imprenditore padovano, socio e co-fondatore di Lobby Agency, società attiva nella gestione del King’s Club e di altri locali di ristorazione, di pubblico spettacolo ed organizzazione eventi, ha ottenuto il primo posto nella categoria “Miglior Art Director” portando a casa il premio in una finale alla quale erano presenti i più noti professionisti del clubbing italiano. Una doppia vittoria targata Jesolo, e pure storica, in quanto è la prima volta che agli “Oscar del clubbing” si registra un doppio premio assegnato.

La città di Jesolo sale così in vetta come detentrice ospitante del primo posto sul podio dell’intrattenimento in Italia, con ben due premi. “E’ un onore ricevere questi due riconoscimenti a livello nazionale da una giuria composta da alcuni tra i migliori professionisti del settore italiano – commenta Checchin – dedico questi premi in primo luogo a tutti i collaboratori del King’s Club di Jesolo per il grande lavoro svolto in questi anni, ai miei soci, alle nostre famiglie e alle persone che vivono al nostro fianco. I locali non sono fatti di mura ma di persone, questo è lo slogan del King’s da sempre, ed oggi ne abbiamo avuto la prova. E soprattutto voglio ringraziare la città di Jesolo, perché la vittoria di questi due premi importanti è merito anche di questa splendida città”.