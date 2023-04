STABAT MATER – YOUNG MUSICIAN EUROPEAN ORCHESTRA IN CONCERTO PER L’ACCADEMIA MUSICALE GUSTAV MAHLER A TREBISACCE

L’Accademia Musicale Gustav Mahler, diretta dal Maestro Francesco Martino, continua il proprio intenso e prolifico percorso di realtà promotrice della cultura musicale a Trebisacce, nell’Alto Ionio e in Calabria, con un evento concertistico di grande valenza emotiva ed artistica, di caratura internazionale, realizzato in collaborazione con A.M.A. Calabria.

Lunedì 3 aprile, dalle ore 19.30, il sagrato della Chiesa Cuore Immacolato Beata Vergine Maria, a Trebisacce, ospiterà l’arte della Young Musician European Orchestra, diretta dal Maestro Giulio Arnofi, forte della voce del Mezzo Soprano, Maestro Daniela Pini, in un concerto che segna uno dei momenti di apertura del prestigioso Ionio International Music Festival, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati calabresi di musica.

Con le note di Antonio Vivaldi e i testi di Jacopone da Todi, lo Stabat Mater, è una preghiera che si compone di due parti. La prima parte della preghiera, che inizia appunto con le parole Stabat Mater dolorósa (“La Madre addolorata stava”) è una meditazione sulle sofferenze di Maria, madre di Gesù, durante la crocifissione e la Passione di Cristo. La seconda parte della preghiera, che inizia con le parole Eia, mater, fons amóris (“Oh, Madre, fonte d’amore”) è un’invocazione in cui l’orante chiede a Maria di farlo partecipe del dolore provato da Maria stessa e da Gesù durante la crocifissione e la Passione.