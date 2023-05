Bergamotto, il 3 maggio a Rimini il talk: “L’essenza dell’agrume verso l’estensione della Dop” ed il lancio del cocktail ufficiale

3 maggio a Rimini il talk: “L’essenza dell’agrume verso l’estensione della Dop” ed il lancio del cocktail ufficiale

Il prossimo 3 maggio, alle ore 17 alla fiera MacFrut di Rimini, si parlerà del prezioso bergamotto nel corso di un talk pubblico (stand B5-D5), alla presenza di Ezio Pizzi, presidente del Consorzio, Paola Pappalardo direttore generale e commerciale Citrus srl società Benefit, Giuseppe Perri consulente del Consorzio e Gianluca Gallo assessore regionale all’Agricoltura. Giovanna Pizzi, nota giornalista enogastronomica, modera l’incontro.

Non solo: tutti i giorni, in fiera, saranno organizzate anche diverse degustazioni a base di prodotti al bergamotto e numerosi saranno gli appuntamenti per presentare il meraviglioso agrume agli appassionati e ai futuri consumatori. Sarà inoltre lanciato e sorseggiato “All Around Bergamot”, il cocktail ufficiale del Consorzio, a base di gin, succo e crema di bergamotto, costruito tutto intorno al frutto e da degustare anche quando il frutto non c’è. Ovviamente a base di soli prodotti calabresi e magistralmente miscelato dal bartender Gianfranco Cacciola.