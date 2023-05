Cosenza Comics 2023

L’inaugurazione del festival sarà prevista sabato 6 maggio 2023 alle ore 10.00 e quest’anno si svolgerà in due distinte location nel Comune di Rende (Cs):

Festival: la manifestazione avrà luogo nelle date del 6 e il 7 maggio al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende, arricchito di nuove aree e tante novità. I visitatori troveranno numerosi stand in cui si potrà partecipare a diversi giochi, attività interattive, tornei, esperienze uniche di realtà virtuale, ma soprattutto avranno modo di incontrare artisti e ospiti di rilievo della cultura pop italiana.

A intervenire nel corso di questa edizione ci sarà Giovanni Muciaccia, amatissimo conduttore del programma televisivo Art Attack; Simone Buonfantino, artista che ha lavorato per Disney, Marvel, ora nel team DC Comics; il videogiocatore e youtubers Michele Poggi, in arte Sabaku no Maiku, una vera istituzione nel mondo del gaming in Italia e Gianluca Iacono, famoso doppiatore da oltre 30 anni, conosciuto per aver doppiato numerosi personaggi iconici tra cui Vegeta in Dragon Ball.

L’esperienza dell’evento sarà resa ancora più coinvolgente e divertente grazie ad alcune novità tra cui due Contest Cosplay e i concerti di chiusura a cura dei Gem Boy e dei Crazy Toons.

– Mostre: al Museo del Presente, a partire da sabato 6 e per tutto il mese di maggio 2023 si potranno visitare gratuitamente, cinque mostre originali: la prima è “Mythos”, una mostra di sculture ritraenti creature fantastiche e animali ispirati a miti e leggende; la seconda è sul medioevo nel mondo del fumetto, realizzata in collaborazione con WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano; la terza reinterpreta alcuni celebri quadri con i mattoncini LEGO realizzata insieme a Mario Bujaroni e ItLug; la quarta mostra è dedicata al movimento Queer in collaborazione con Arcigay Cosenza, mentre la quinta racconta mondi e paesaggi fantasy in collaborazione con la pittrice Sara Elia.