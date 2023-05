Comune di Rio e Capraia. Si riconferma Marco Corsini e vince Lorenzo Renzi

Marco Corsini si riprende il Comune di Rio, dopo che la passata legislatura è stata fatta decadere a causa di ‘traditori’ (come li ha definiti lui stesso) che gli hanno fatto mancare il numero legale per continuare il suo incarico. Nelle elezioni che si sono svolte il 14 e 15 maggio ha totalizzato infatti 965 voti (51,06%), contro i 925 (48,94) dell’altra formazione capeggiata da Umberto Canovaro. Un’affermazione che è prevalentemente maturata nella frazione di Cavo, mentre a Rio Marina e Rio nell’Elba Canovaro era risultato sempre in testa, ma con un vantaggio che non ha permesso di contrastare all’onda d’urto di Cavo. Si è votato anche a Capraia. L’ha spuntata Lorenzo Renzi con 147 voti (gli elettori erano 404); il sindaco uscente, nonché presidente della Provincia di Livorno, Maria Ida Bessi ha totalizzato 146. Renzi è il nuovo sindaco di Capraia per un solo voto.