100 anni – auguri di buon compleanno DON LORENZO MILANI

«Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c’è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don Milani» questo il cuore del discorso di papa Francesco il 20 giugno 2017, quando visitò il cimitero di Barbiana per i 50 anni della morte del priore.

Quest’anno per festeggiare i 100 anni dalla nascita anche a Cosenza è stato organizzato un incontro per dire “grazie” a don Milani e al suo intenso insegnamento. Domenica 28 maggio 2023 alle ore 19.30 nel salone della Chiesa Madonna di Loreto, verrà presentato il volume scritto da don Franco Maio “Don Lorenzo Milani educatore” pubblicvato dalla casa editrice Progetto 2000 di Cosenza; dopo l’introduzione dell’editore Demetrio Guzzardi e il saluto del parroco don Michele Fortino, ci saranno gli interventi di Francesco Capocasale – del Centro studi calabrese “Cattolici Socialità e politica” che ha organizzato l’incontro – , del magistrato Biagio Politano, e dell’autore don Franco Maio. Le conclusioni sono state affidate all’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Giovanni Checchinato.

«A tutti gli intervenuti, ha scritto in una nota l’editore Guzzardi, verrà regalato un segnalibro con il “Santo Scolaro” il mosaico realizzato dai ragazzi di Barbiana, a cui don Milani era molto legato».