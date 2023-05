Firenze – Sono state aperte le iscrizioni del I° Contest Musicale che animerà l’estate fiorentina 2023.

Si tratta di un concorso rivolto a giovani solisti o gruppi musicali di tutta Italia, per scoprire nuovi talenti e

dare spazio e opportunità a tutti i giovani cantautori e band di provare a realizzare un sogno: fare della

musica il lavoro di una vita.

Il Florence Music Summer Contest cosi si chiamerà il concorso è organizzato da DCS di LudovicaGreta

Editore in collaborazione con il CCN di Piazza Pier Vettori, l’Associazione Musicale Fiorentina e la FOOD

FESTIVAL.

“L’idea è nata con il Presidente del CCN di piazza Pier Vettori Edoardo Boccherini a seguito della bellissima

esperienza che ci ha visto lavorare insieme con la produzione del Libro “Tino e Priscilla” a favore della

Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer – spiega Andrea Giraldi di LudovicaGreta Editore – da lì, dopo

aver pensato ai bambini abbiamo deciso di proseguire creando qualcosa per i giovani, ed è nato il Contest. Il

concorso si rivolge a tutti i solisti e band che non abbiano superato i 30 anni età”.

E’ benvenuta qualsiasi tipo di musica, dalla trap al rap, dal cantautorato al pop, dallo swing all’hard rock.

L’obiettivo del Contest è sì di aiutare i giovani talenti ad avere un ‘opportunità professionale nell’universo

della musica, ma anche di promuovere la musica in qualsiasi sua forma.

“Dopo aver collaborato con entusiasmo con LudovicaGreta Editore con il progetto dedicato alla Fondazione

Meyer, nell’ottica di promuovere e incentivare il territorio del Rione del Pignone del quartiere 4 di Firenze

dove ha sede il Centro Commerciale Naturale di Piazza Pier Vettori, insieme abbiamo pensato di creare una

manifestazione che si rivolgesse ai giovani e nel contempo potesse creare quella giusta risonanza e

movimento che potesse aiutare i colleghi e soci commercianti” afferma Edoardo Boccherini Presidente

Centro Commerciale Naturale di Piazza Pier Vettori.

Tutti gli iscritti saranno valutati da un commissione tecnica qualificata composta da musicisti e addetti ai

lavori che valuterà le proposte e deciderà chi passerà alla fase successiva.

Le iscrizioni si chiudono il 10 luglio 2023.

Una commissione interna selezionerà gli iscritti che si sfideranno sui social dal 20 luglio fino al 30 agosto, le

12 proposte più votate saranno ammesse alle fasi successive dei Live composte da due serate di semifinali e

la finale che vedrà eleggere il vincitore tra i 4 finalisti.

I Live avverranno in Piazza Pier Vettori il 21 con la serata di apertura, il 22 ed il 23 con le semifinali ed il 24

si chiuderà il contest con la finale e premiazione.

Durante le serate interverranno tanti ospiti.

Per maggiori informazioni e iscrizioni www.florencemsc.it

Contatti: info@florencemsc.it