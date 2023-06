La FondazioneTotò Morgana finanzia il restauro incunabolo Moralia SanctiGregorj pape

Ubi, quando, quomodo – Una nostra storia di libri. È questo il titolo scelto per la presentazione del restauro della secolare opera Moralia Sancti Gregorij pape, tenutasi ieri pomeriggio nella biblioteca Stefano Rodotà del liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza, sotto la guida di Antonella Giacoia – direttrice della biblioteca, e di Antonio Iaconianni – dirigente scolastico.

Alla presenza del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e del vice presidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi, a stupire è stato Paolo Crisostomi, colui che ha compiuto l’opera di risanamento, nonché docente di storia e teoria del restauro.

Un evento unico, arricchito dalla presenza della ricercatrice Marilì Cammarata, dall’editore Florindo Rubbettino, da Mariantonietta De Marco – responsabile Fondo Antico – e dal docente Pierluigi Pedretti.

Ciò che è emerso da questo incontro e dal lavoro svolto in sinergia tra i partecipanti, è quanto la Fondazione Totò Morgana tenga alla cultura e alla valorizzazione dei beni storici. La stessa è stata premiata con una targa commemorativa al suo presidente, il Dott. Marco Serrao, colui che quotidianamente si impegna con amore disinteressato in gesti quotidiani di solidarietà e impegno nei confronti della comunità.

<< Sara' un onore legare per sempre il nome della Fondazione Totò Morgana ad un' opera secolare di tale levatura>> ha dichiarato Marco Serrao